Akhisar'da Kurtuluş Haftası Konserleri Başlıyor

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası konserleri kapsamında sevilen sanatçılar Hayko Cepkin, Sıla ve Muazzez Ersoy sahne alacak.

Akhisar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Akhisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun yıl dönümünde sevilen sanatçılar sahne alacak. 30 Ağustos'ta Rock müziğin sevilen sanatçısı Hayko Cepkin, 6 Eylül'de ise ünlü şarkıcı Sıla müzikseverlerle buluşacak.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından organize edilen Akhisar'ın Kurtuluş Haftası konserleri için geri sayım başladı. Büyük Zafer 30 Ağustos ve Akhisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümü olan 6 Eylül zafer coşkusu, Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenecek konserler ile taçlanacak.

Hayko Cepkin 30 Ağustos Çarşamba günü Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser alanında saat 21.00'de hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını söyleyecek. Coşku, 6 Eylül'de de ünlü popçu Sıla ile devam edecek. Sıla da 6 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 'de Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser alanında en sevilen şarkılarını Kurtuluş Günü'ne özel seslendirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde organize ettiği Kurtuluş Haftası konserleri kapsamında ise 4 Eylül Pazartesi günü, Gölet konser alanında saat 21.00'de ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirecek.