Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti, yaz mevsiminde de ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Antik kent, yenilikçi çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Aizanoi Antik Kenti, yaz mevsiminde kendine hayran bırakıyor

KÜTAHYA - Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti, yaz mevsiminde de ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizonai Antik Kenti içerisinde bulunan Zeus Tapınağı'nın tarihi dokusu, açan gelincikler ve papatyalarla adeta başka bir boyut kazandı.

Antik kent, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ihtişamlı yapıları ve doğal güzellikleri, ziyaretçilerini büyüleyici ve unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Sadece tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle değil, Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğünde hayata geçirilen yenilikçi çalışmalarıyla da dikkat çeken antik kente ilgi her geçen gün artıyor.

Bu yenilikçi çalışmalardan biri, antik kentin doğal güzelliklerine zarar vermeden, turistlerin rahat ve hızlı bir şekilde gezmelerini sağlayan elektrikli araçlar. Hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeyen bu araçlar, kenti ziyaret edenlere daha temiz ve keyifli bir keşif imkanı sunuyor. Öte yandan, turistlerin tarihi noktaları yaya olarak gezebilecekleri alanlar da doğal taşlarla döşenerek, antik kentin korunması hedefleniyor.

Antik kentteki yenilikçi çalışmalar sadece elektrikli araçlarla da sınırlı kalmıyor. Kütahya Valiliği öncülüğünde, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle yürütülen diğer projeler arasında, mobil tanıtım uygulaması, antik tiyatro, Penkalas Çayı rıhtımı, tarihi konakların restorasyonu, Aizanoi Kısa Film Festivali gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlerin artırılması yer alıyor.