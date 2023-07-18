Ahmet Şafak İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

İstanbullu hayranlarıyla buluşan Ahmet Şafak, Kuruçeşme sahnesinde unutulmaz bir konser verdi. Şarkılarıyla gönüllere dokunan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"BU AİLE TABLOSUNDA OLMAK ÇOK GÜZEL"

İstanbullu hayranlarıyla hasret gideren Şafak, " İstanbul'da Kuruçeşme sahnesinde sizlerin güzel huzurundayım. Sesimi sesinize ekleyerek şarkılarımızı söyleyeceğiz.

Bu aile tablosunda olmak çok güzel" sözleriyle bu özel gece de yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

BOĞAZ'IN IŞIKLARI ALTINDA GÖNÜLLERE DOKUNAN GECE

Sanatçı, müzik şölenine 'Bizim Sokaklar'dan 'Bizden Olmaz'a, 'Sana Elveda Dedim'den 'Mecburiyet Caddesi'ne kadar birçok parçasıyla devam ederek duygulara tercüman oldu.

Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde binlerce dinleyicisini coşturan Ahmet Şafak, şarkılarıyla Boğaz'da rüzgar gibi esti.

2.5 saatlik konserde ara ara seyircisinin yanına inerek parçalarını seslendiren Şafak, samimi tavrıyla gönülleri fethetti. Şarkılarının yanı sıra okuduğu şiirlerle hayranlarını etkisi altında bırakan Ahmet Şafak, oğluyla yaptığı müthiş düetle de alkış yağmuruna tutuldu.

Nabzın bir an olsun azalmadığı konserde başarılı sanatçı, müzikseverlerin hafızalarından çıkmayacağı bir şölene imza attı.