Şehzadeler Belediyesi, Ağlayan Kaya Anfi Tiyatro'da düzenlenen 'Aşıklar Bayramı' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ünlü aşıkların büyüleyici performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşandı.

Ağlayan Kaya 'Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yaptı

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi, gelenek ve kültürün buluştuğu eşsiz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Ağlayan Kaya Anfi Tiyatro, ünlü aşıkların bir araya gelerek unutulmaz bir geceye imza attığı 'Aşıklar Bayramı' etkinliğine tanıklık etti.

Etkinliğe, halk müziğinin sevilen isimleri Aşıklar Osman Feryadi, Ali Rıza Ezgi, Ali Cananı, Ensar İpek, Bekir Sami ve Peri Gül Gez, büyüleyici performanslarıyla katıldı. Aşıklar, sazları ve sözleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahne alan aşıklar, sazlarıyla türkülerini söylerken izleyicileri duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, aşıkların içten ve samimi performanslarına büyük bir ilgi gösterirken, Ağlayan Kaya Anfi Tiyatro'nun doyasıya bir aşk ve kültür şölenine dönüştüğü görüldü.

Aşıklar Bayramı etkinliği, geleneksel halk kültürünün yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak kayda geçti. Katılımcıların coşkusu ve aşıkların etkileyici performanslarıyla dolu özel gecede, unutulmaz hatıralar bir kez daha hafızalara kazındı.