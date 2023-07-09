Afyonkarahisar'da Antik Lahit Bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan bina temeli kazısında antik döneme ait olduğu değerlendirilen kırık bir lahit bulundu. Lahit parçaları, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından incelendi ve ilçedeki depoya konuldu.