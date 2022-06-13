Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki antika tutkunu Asım Külah, evinde sergilediği binlerce çeşit antika eserden biri olan 130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor.

Arapgir merkezde yaşayan 72 yaşındaki Asım Külah, 20'li yaşlarda başlayan tarih, antika ve musiki merakı sonrasında evini sergi evine çevirdi. Günübirlik yüzlerce yerli yabancı turistin ziyarete gelerek bol bol fotoğraf çektirdiği antika eserlerin Arapgir halkına ait olduğunu belirten Asım Külah, 130 yıllık ahşap harman makinesine gözü gibi bakıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Arapgirlilerin kullandığı tarihi değeri olan eşyaların heba olmaması için elinden geleni yaptığını kaydeden Asım Külah, "Yöremizde kullandığımız eşyaların çöpe gitmemesi için burada biriktirdik. Bunlardan biri de 130 yılı aşkın bir geçmişi olan, yöremizde kullanılan ahşap harman makinesi. Çok emek vermiştir Arapgir'imize, burada koruma altına aldım. İnşallah ömrüm oldukça saklayacağım. Yeni nesillere tanıtacağız" dedi.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

130 yılı deviren ahşap harman makinesinin çalışır vaziyette olduğunu da aktaran Külah, "Bunlar vatandaşlarımızın kullandığı malzemeler. Çocukları bakamıyor. İyi sakladığım ve baktığım için bana getirip emanet olarak bırakıyorlar. Biz de koruyoruz, bakıyoruz ve gelen konuklara tanıtımını yapıyoruz. Makine çalışır vaziyette" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat