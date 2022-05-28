20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yabancı dernek temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Atatürk anıtı önünden başlayan yürüyüş, Rıhtım Caddesi Şelale Meydanı'na kadar devam etti.

Yörük göçünü tasvir etmek için bazı vatandaşların deve üzerinde yöresel kıyafetlerle katıldığı yürüyüşte, yabancı ülkelerdeki kardeş şehirlerden gelen heyetler, okulların halkoyunu, gösteri grupları ve mehteran takımı yer aldı.

Kaymakam Ürkmezer, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, Alanya'nın turizmi, tarımı, kültürü ile bölgenin ve ülkenin önemli destinasyonu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Yücel de festivalin birçok medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

Alanya'nın yerlisi ve yabancısıyla kültürlerin buluşma noktası olduğunu, farklı dilden, dinden insanların ilçede huzur ve barış içinde yaşadığını belirten Yücel, festivali 2 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Festivalin bu yılki ana temasının gastronomi olduğunu ve 3 gün süreceğini dile getiren Yücel, "Alanya'nın yöresel yemek kültürünü tanıtmak, tattırmak, 130'a yakın ülke ve 81 ilden göç alan ilçemizde kültürel etkileşimi göstermek istiyoruz. Bu anlamda 3 gün boyunca ülkemizin farklı kentlerinden gelen gastronomi uzmanları, yöremizin yemeklerini tanıma fırsatı bulacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri tarafından konser verildi.

Kültür, sanat, yemek ve fotoğraf sergisi stantlarının açıldığı festival, 29 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Festivalin ilk günü Seda Sayan konser verdi, cumartesi Fettah Can, üçüncü gün de Zeynep Bastık sahne alacak.