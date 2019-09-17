Kulp Belediyesi'ne kayyum atanmasına HDP'den açıklama: Kayyum atanması kumpastır

17.09.2019 11:17

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Eşbaşkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Atamayla ilgili HDP'den yapılan açıklamada, "Kulp Belediye Eş Başkanımızın patlama ile ilişkilendirilerek tutuklanması ve yerine kayyum atanması kumpastır, kayyum darbesini meşrulaştırmak için bir komplodur. Bu kumpası savaşın başlatılmasına gerekçe yapılan ancak daha sonra çöken Ceylanpınar'daki tutuklamalardan biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA GÖZLET KİMDİR?

Mustafa Gözlet 26/02/1986 tarihinde Denizli'nin Güney İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü 2008 yılında tamamladıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde stajyer kontrolör olarak görev yaptı. 22/11/2010 tarihinde 99. Dönem Muğla Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi.

Sırasıyla Mersin'in Çamlıyayla, Isparta'nın Yenişarbademli ve Adana'nın Pozantı İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de yurtdışı stajını tamamlayan Gözlet, bu bir yıllık süre içerisinde Essex Üniversitesinde Politika alanında yüksek lisans yaptı. 99. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak tamamlayan Gözlet, Yeşilhisar, Dikmen ve Sivaslı Kaymakamlıklarının ardından 07/08/2019 tarih ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kulp Kaymakamlığı'na atandı. Gözlet, okul öncesi öğretmeni Elif Gözlet ile evli olup 2 çocuk sahibidir.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmıştı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.