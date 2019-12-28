Küllenen aşk alevlendi! 'Brad Pitt ve Jennifer Aniston flörtleşiyor' iddiası

28.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:00

Bir zamanlar evli olan Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 15 yıl önce ayrılmış olsa da hala arkadaşlıklarını sürdürüyor.

Pitt, geçen hafta Aniston'un düzenlediği Noel partisine katılmıştı. Ünlü aktörün partiye katılan ilk davetlilerden biri olduğunu söyleyen kaynak, Pitt'in geceden en son ayrılan ikinci kişi olduğunu ve gece 11 civarında partiden çıktığını söylemişti. 2000-2005 arasında evli kalan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in, bu kez yeniden birlikte vakit geçirmeye başladıkları iddia edildi.

"ARALARINDA MÜKEMMEL BİR BAĞ VAR"

The Sun'da yer alan habere göre; eşini, Angelina Jolie ile aldattıktan sonra ondan da boşanan Pitt'e yakın kaynakların "Aralarında mükemmel bir bağ var ve arada flörtleşiyorlar. Birbirlerini çok iyi anladıkları için enerjileri hiç bitmiyor" açıklamasını yaptı.

Anniston ile Pitt, 2000 yılında Malibu'daki özel bir düğün töreniyle evlendikten sonra Hollywood'un en sevilen çifti olmuştu. Aniston ile Pitt, beş yıllık evliliğin ardından Ocak 2005'te ayrıldıklarını duyurmuştu. Bu ayrılık sonrası Pitt ile Angelina Jolie ilişkisi başladı.

'Brangelina' olarak anılan çift, 2014 ile 2016 yılları arasında evli kaldı. İkili Eylül 2016'da ayrıldı ve boşanma davaları halen sürüyor.