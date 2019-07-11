Kulisleri sallayan iddia! İşte İstanbul seçimini kaybeden Binali Yıldırım'ın yeni görevi

Gazeteci Bülent Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybeden AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeni görevinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı olacağını iddia etti.

YILDIRIM'IN GÖREVİNİN NE OLACAĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım'ın yeni dönemde ne yapacağı merak ediliyordu. Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşulurken, gazeteci Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağını iddia etti.

SİYASETTEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Bülent Aydemir,Binali Yıldırım'ın siyasetten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi. Aydemir, Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yardımcı atayabileceğini de sözlerine ekledi.