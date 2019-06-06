Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Ukrayna'da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kaza, Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.

KULAKLIK YÜZÜNDEN SİRENLERİ DUYAMADI

Yerel medya, kaza anında kızın kulaklıkla müzik dinlediğini; bu yüzden sirenleri açık olan ve hızla gelen ambulansı duyamadığını duyurdu. Kızın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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