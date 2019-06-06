Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı
Ukrayna'da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı.
Kaza, Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.
KULAKLIK YÜZÜNDEN SİRENLERİ DUYAMADI
Yerel medya, kaza anında kızın kulaklıkla müzik dinlediğini; bu yüzden sirenleri açık olan ve hızla gelen ambulansı duyamadığını duyurdu. Kızın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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