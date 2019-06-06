Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kaza, Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.

KULAKLIK YÜZÜNDEN SİRENLERİ DUYAMADI

Yerel medya, kaza anında kızın kulaklıkla müzik dinlediğini; bu yüzden sirenleri açık olan ve hızla gelen ambulansı duyamadığını duyurdu. Kızın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA