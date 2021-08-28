Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi
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Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Güncel

- Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi Nadir rastlanan Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi.

- Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi

ANKARA - Nadir rastlanan Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüde bir çift Kulaklı Orman Baykuşu yer aldı. Doğal ortamında kayda alınan baykuşların pençeleri ve kanatları net bir şekilde görüntülendi.

Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi
Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi
Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi
Kulaklı Orman Baykuşu doğal ortamında görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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