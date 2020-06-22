Kula-Salihli Jeoparkı'na ağır metal kokulu sıvı döküldüğü tespit edildi
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Kula-Salihli Jeoparkı'na ağır metal kokulu sıvı döküldüğü tespit edildi

Manisa'nın Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, Kula-Salihli Jeoparkı alanına ne olduğu belli olmayan sıvı asit ya da ona benzeyen bir kaç ton sıvı döküldüğünü bildirdi.

22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:25

Manisa'nın Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, Kula-Salihli Jeoparkı alanına ne olduğu belli olmayan sıvı asit ya da ona benzeyen bir kaç ton sıvı döküldüğünü bildirdi.

Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları kontrollerde Sandal Divlit Konisi ve Kula Divlit Konisi yakınına bir sıvı madde döküldüğünü tespit ettiklerini, bölgeden örnekler aldıklarını ve bunun inceleneceğini belirtti.

Bu sıvıyı dökenlerin tespit edilmesi için Kula Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunulduğunu bildiren Ulu, şöyle konuştu:

"Cüruflu yapısı nedeniyle aşırı geçirgen olan jeopark, alanına dökülen sıvıyı hemen emerek toprak altına alıyor. Buraya dökülmesinin asıl sebebi de budur. Burası Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı Jeopark alanı. Burada ne olduğu belli olmayan sıvı asit ya da ona benzeyen, ağır metal kokulu tahminen bir kaç ton sıvı dökülmüş. Bu konuyla alakalı Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak gerekli yasal süreci başlatıyoruz. Bu işin sorumlularını bulmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bütün yasal yollara başvuruda bulunacağız. Binlerce yılda oluşan bu güzellikler bize miras kaldı, bizlerde yarınlara miras bırakabilmek için çalışıyoruz."

Kula-Salihli Jeoparkı'na ağır metal kokulu sıvı döküldüğü tespit edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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