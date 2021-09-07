Kül Tigin kimdir? Kül Tigin Anıtı'nı Nerede ?

Kül Tigin kimdir? Kül Tigin yazıtını kim dikmiştir? Kül Tigin yazıtının önemi nedir? İşte merak edilenler...

KÜL TİGİN KİMDİR

Kül Tigin, 2.Doğu Göktürk devletini abisi Bilge Kağan ile birlikte devleti yönetmişlerdir. Kül Tigin devletin askeri yönetiminden sorumluydu. Babasının ölümünden sonra abisiyle birlikte amcası Kapgan Kağan tarafından büyütüldü. Kapgan Kağan,ölmeden önce kendi oğlunu veliaht ilan etti ve yeğenlerinin iktidar adaylığını geçersiz kıldı. Ancak amcalarının ölümünden sonra Kül Tigin, bir darbeyle yönetimi ele geçirdi, Kapgan'ın oğlunu destekleyenleri idam ettirdi, Kapgan döneminde geri plana itilen Tonyukuk'u ve Alp Eletmiş'i yanına alarak büyük bir savaş verdi ve sonunda, tahta ağabeyini geçirtti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kül Tigin Anıtı

Kül Tigin Anıtı, Kül Tigin öldükten 732'de Orhun Vadisinde bulunan yazıtlardır. Kül Tigin Yazıtı, Kül Tiginin ağabeyi ve Köktürklerin kağanı Bilge Kağan tarafından, 732 yılında, kardeşi adına, kardeşinin hizmetlerinden dolayı ona duyduğu minneti göstermek amacıyla dikilmiştir. Bu yazıtta Bilge Kağan konuşur.

Kültigin Yazıtı, Türk dilinin en eski yazıtlarındandır. Moğolistan'ınKarakorum şehrinin güneyinde bulunmaktadır. Kaya üzerinde duran dört yüzlü bir yazıttır. Üç yüzü Göktürkçe metinden, bir yüzü ise Çince metinden oluşur.

1889'da Rus Nikolay Yadrintsev tarafından bulunmuş ve Danimarkalı Vilhelm Thomsen tarafından Danimarka Kraliyet Akademisi'nin Kopenhag'daki 15 Aralık 1893 tarihli oturumunda çözülmüştür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.