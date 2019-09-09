Küçükçekmece'de yeni eğitim öğretim yılı coşkusu

09.09.2019 13:47

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Küçükçekmece'de de 152 bin 743 öğrenci dersbaşı yaptı.



Küçükçekmece'de 152 bin 743 öğrenci dersbaşı yaptı. Arif Nihat Asya İlkokulunda gerçekleştirilen yeni eğitim- öğretim yılı açılış programına Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürleri, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde 4. sınıf öğrencileri ilkokula yeni başlayan öğrencileri çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler İlköğretim Haftası konulu şiirler okurken, Karadeniz yöresi halk oyunları da ilgiyle izlendi.



"Yeni dönem güzel başarılara vesile olsun"



Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, "Bu önemli günde Aybüke öğretmenimiz gibi şehit olan kıymetli öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Günümüz dünyası hızla gelişen bir süreç içerisinde. Bu dönüşüm eğitimli, nitelikli, donanımlı insan ihtiyacını beraberinde getiriyor. Nitelikli insan ihtiyacını çözmüş toplumlar, teknolojik gelişmeler ve kalkınmada belli bir refah seviyesine ulaşmış oluyorlar. Öğretmenlerimize, ellerindeki cevher olan öğrencileri işleyip, güzel başarılara imza atacaklara iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



"Daha iyi bir eğitim için bizler hazırız"



Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi ise, "Değerli öğretmenlerim, geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise siz öğretmenlerimize dayalıdır. Ülkemizin, milletimizin, Cumhuriyetimizin devamı için tek güvencemiz sizlersiniz. Sokrates, ifade ettiği 'Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. Fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez' cümlesiyle dünyanın en zor mesleklerinden biri olan öğretmenliğin tanımını yapmıştır. Bu zor ama ödülü onurlu meslek, geleceğimizi şekillendirmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda hizmet verebilmek ve motivasyonunuzu yüksek tutabilmeniz için yerel yönetimler olarak bizler hazırız. Sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde üstün başarılar diliyorum. Gözlerinizdeki ışıltı ve ilk gün heyecanını benimle paylaştığınız, bana da okulun ilk gününü hatırlattığınız için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"Sevgi ile dolu bir eğitim yılı diliyorum"



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da, "Bugün çalan ilk zil ile binlerce öğrencimiz, öğretmenleriyle buluştu. İlk zil çaldığı anda, öğretmenler ve öğrenciler arasında duygusal bir bağ oluşmalı. Öğretmenin öğrenciyi, öğrencinin öğretmeni sevmediği bir sistemde başarılı olmak mümkün değildir. Çocuklarımızın, kalbine girelim. Medeniyetimizin temel değerleriyle yoğrulmuş bir gençliği ancak böyle yetiştireceğiz. Yeni dönem hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA