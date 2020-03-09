İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar
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Sabah, Güncel

İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar

İstanbul Küçükçekmece'de İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor. Yıllardır bölgede aynı sorunla uğraştıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

09.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:59
İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELİYOR

Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

"DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK, YILLARDIR BÖYLE"

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar

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