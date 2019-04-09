Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
İstanbul'da eşi ve engelli çocuğuyla birlikte parkta oturan polis memuru, kendisine bıçaklı saldırıda bulunan madde bağımlısı şahsı tabancayla vurdu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde eşi ve engelli çocuğuyla parktan oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldıran madde bağımlısı şahsı tabancayla vurdu. Bacağından ve başından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden hayatını kaybetti.
POLİS MEMURU BAŞINDAN YARALANDI
Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece'de Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda meydana geldi. Eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı. Bu sırada parkta bulunan madde bağımlısı olduğu düşünülen bir şahıs polis memuru ve ailesini rahatsız etmeye başladı. Bıçak çeken şahıs, polis memurunu başından yaraladı. Yanında bulunan silahını çıkartan polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacaklarına ateş etti. Ancak polisin üzerine yürüyen şahıs, bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru silahını ateşleyerek şahsı etkisiz hale getirdi.
MADDE BAĞIMLISI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bacağından ve başından bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapılan incelemesinde saldırganın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Saldırgan şahsın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Günahtır o annenin acısıni görmedinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkes kafasına göre bilim bilmeden yorum yapıyo ben öldürülen cocoğun annesinin nasıl mucadele verdiğini çok iyi biliyorum ayrıcada bu çocuk bu güne kadar kimseye zarar vermemiş ailevi problemlerden dolayı bu illete bulaşmıs bi çocuk 7 yerinden birdwn vurulmaz uyarırsın ayaklarından vurursun az çok neler yaşandığını biliyorum polis olmak bunu gerektirmiyo benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN 2 YAŞINDA KIZI VAR BU 1- 2. Sİ POLİS HADİ AYAGINA SIKTI YA DA BİR TANE SIKTI UYARI AMAÇLI. KALKMIŞ BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUNUZ. ÖLDÜRÜLEN ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN 7 KURŞUN ÇIKARILDI. BİLİP BİLMEDEN KONUŞMAYINCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırŞAH: Gayet net konuşuyorum klavye kahramanı aynı şey başına gelsin sen az mermi sıkarsın inşallah altına etmezsen tâbi birde askeri polisi seviyormuş ta ölenin iki yaşında çocuğu varmış ta diye acitasyon yapma çocukta kurtulmuş öyle babadan saten adam olsa çocuğunu düşünür yapmazYayından KaldırFURKAN: ŞAH NE BİCİM KONUSUYORSUN ? TERBİYESİZLİK YAPMA. 7 TANE MERMİ ÇIKMIŞ DİYORUZ ÜSTÜNDEN. . KİM BURDA POLİS HAKSIZ DİYOR. BÖYLE YAPILMAMASI GEREKİYORDU. KALBİNE VE KAFASINA İSABET ALINMIŞ FURKAN''IN. . ÇOK ŞÜKÜR TÜRK OĞLU TÜRKÜM. ASKERİMİN POLİSİMİN SONUNA KADAR DESTEKCİSİYİM. . TEK KURŞUNLA 1-2 KURSUNLA ÖLSEYDİ YORUM YAPAMAZDIK. 7 TANE KURŞUN ÇIKMASI NE DEMEK BUNU AÇIKLA AKILLI GEÇİNEN ARKADAŞTüm 303 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır