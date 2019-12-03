Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada
Küçükçekmece'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor. Daha önce de sık sık aynı manzarayla karşılaşan vatandaşlar ise yaşanan durumdan dolayı sitem etti.
Küçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından sarkarak yolculuk yapıyor.
TEHLİKELİ ANLAR
Vatandaşların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin tamamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı, sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, vatandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yoluna devam ediyor.
"MİNİBÜSÇÜLER ÇOK FEVRİ VE AGRESİF"
Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu. Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp genişletmeleri lazım" diye konuştu.
Haber Videosu: Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada
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vatandaş ne yapsın aksam evıne sabah işine gitmek istiyor ayakta gıdemese bu sekılede gıdemesse nasıl gıdecek yer altı ulasımını cogaltılması lazım toplu tasıma olmalı boyle gıdemesse saatlerce arac beklemsı lazım istanbulun butun ilcesinde sabah aksam bu manzara gorebılırsınızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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istanbulun genel sorunu galiba. hangi ilçesine gitsem hep aynı görüntü.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sadece minibüsçünün değil göz göre göre binmeye çalışanlar da hatalı bence. . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Heryer böyle. Hele Esenyurta gel bitmiş durumda. Körüklü otobüs bile bu şekilde gidiyor.3 Yayından Kaldır
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Millete de hak ver biraz. İşe yetişmeye çalışıyor 5 dakkada bir gelen her minibüs böyle olunca ne yapsınlar. Yetmiyor yetmiyor. Kalabalık Had Safhada.4 Yayından Kaldır