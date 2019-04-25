Küçükçekmece'de Küçük Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

POLİS, DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

6 PAKİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK, ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

"MAHALLEDE KÜÇÜK BİR KIZA RASTLADIM"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı. Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.