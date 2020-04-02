Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
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Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece'de şizofren hastası olduğu öğrenilen adam, 81 yaşındaki annesini kemerle boğarak öldürdü.

02.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:51
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece'de yaşayan 46 yaşındaki şizofren hastası Özcan K, 81 yaşındaki annesi Sıddıka K'yi kemerle boğarak öldürdü. Cinayet sonrasında polisi arayan zanlı, annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Pazartesi günü 23.00 sıralarında 46 yaşındaki psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özcan K. annesiyle tartıştı. Şahıs, tartışmanın büyümesiyle annesi Sıddıka K'yi kemerle boğarak öldürdü. Daha sonra belediyeyi arayarak durumu bildiren Özcan K'nın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve giren sağlık ekipleri 81 yaşındaki Sıddıka K'nin öldüğünü belirledi.

Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı

SAATİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Olayı gerçekleştiren ve şizofren hastası olduğu öğrenilen Özcan K. isimli şahıs, polis ekiplerine saatini hatırlamadığı bir zaman diliminde cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Sıddıka K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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İstanbul Küçükçekmece'de korkunç olay: Annesini boğarak öldürdü
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