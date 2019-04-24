Cinsel İstismar Olayıyla Sarsılan Küçükçekmece'den Mide Bulandıran Bir Haber Daha Geldi!

Küçükcekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel taciz olayı gerçekleştirildi. 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

ANNESİ EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

Habertürk'ün haberine göre, binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi ekmek almak için bakkala gitti. O sırada saldırgan apartmandan içeri girerek 5. kata çıktı. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız tacizciyle karşı karşıya kaldı. Tacizci küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık attı. Komşuların kapılarını açması üzerine saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

TACİZCİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ

Görgü tanıkları tacizcinin 1.75 cm boyunda, kahverengi montlu, bıyıklı ve kasket şapkalı olduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI



Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu hastaneye götürdü. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından cinsel istismarın olup olmadığı netlik kazanacak. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri de saldırgana ait bir iz bulabilmek için binada inceleme yaptı.

İLÇE 3 GÜNDÜR AYAKTA

Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TIBBİ VE ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır" denildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu kapılarının önünde baygın halde bulunmuştu.