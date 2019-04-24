Cinsel İstismar Olayıyla Sarsılan Küçükçekmece'den Mide Bulandıran Bir Haber Daha Geldi!
Küçükçekmece'de, ilçeyi ayağa kaldıran taciz olayıyla ilgili soruşturma sürerken, aynı bölgede 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.
Küçükcekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel taciz olayı gerçekleştirildi. 7 yaşındaki kız çocuğu, bir apartmanın 5. katında cinsel tacize uğradı. Küçük kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.
ANNESİ EKMEK ALMAYA GİTMİŞ
Habertürk'ün haberine göre, binanın 5. katında oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi ekmek almak için bakkala gitti. O sırada saldırgan apartmandan içeri girerek 5. kata çıktı. Annesinin geldiğini sanarak kapıyı açan küçük kız tacizciyle karşı karşıya kaldı. Tacizci küçük kızın elbiselerini çıkarmaya çalışırken kız çocuğu çığlık attı. Komşuların kapılarını açması üzerine saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
TACİZCİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ
Görgü tanıkları tacizcinin 1.75 cm boyunda, kahverengi montlu, bıyıklı ve kasket şapkalı olduğunu söyledi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yaşındaki küçük kız çocuğunu hastaneye götürdü. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından cinsel istismarın olup olmadığı netlik kazanacak. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri de saldırgana ait bir iz bulabilmek için binada inceleme yaptı.
İLÇE 3 GÜNDÜR AYAKTA
Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.
Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TIBBİ VE ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır" denildi.
İstanbul Küçükçekmece'de, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu kapılarının önünde baygın halde bulunmuştu.
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tek care idddaaaaammmmmmmmmmm si zin desteginiz batsın şu andanitibaren en buyuk destek boylelerini halkin önunde idaaaaaammmmmmmm etmektirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim sapıklar bize yetiyor Afgana Suriyeliye laf atmayın bence adamların suç oranları bile bizimkinden 100 kat düşük ayrıca şimdi çekmecede birçok balon haber çıkar belli bir müddet oraya gitmeyin adres sorsanız linç ederler gibi geldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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idammmm idammmmmmmmm idam idam idammmmmmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hani secimlerden once verin bana yetkiyi idam gelecek diyordu vermedikmi enyuksegini hani idam idam istiyoruz yeter artikCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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5 yasindaki cocuk tecavuze ugrayan hayvanlara tecavuz edilen haklinin haksizin karıştığı patates sogana hasret kalan bir ülkeye dönüştük...Sevgili bakanlik girsin devreye...o zavalli yavrucağin ailesine yardim ediyormus...yaralarini sariyorlarmis...diyecek bisey bulamiyorum...sadece yaziklar olsun yaziklar olsun...olan 5 yadindaki bebege oldu..Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır