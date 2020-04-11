Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Pazar gününe kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağını Küçükçekmece'de dikkate almayan bir grup, yapılan uyarılara sinirlenip polise saldırdı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Küçükçekmece'deki bir grup, parkta otururken polis tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen grup, önce tartıştı sonra polise saldırdı.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA