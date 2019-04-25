Küçükçekmece'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Sapığın Kimliği Belli Oldu!

İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli İstanbul Emniyeti'nin kapsamlı operasyonu sonucunda yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. ve beraberindeki 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

NE OLDU?

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.

İstanbul polisi de Türkiye'nin yüreğini dağlayan iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul polisi de iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri cinsel istismar olayını gerçekleştirdiği iddia edilen bir şahsı dün akşam evinde gözaltına aldı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu. Soylu, 'Küçükçekmece'yle ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili hem Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyeti fail konusunda çalışmayı yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içinde açıklamayı yapacaklardır. Fail gözaltına alındı. İstanbul Valiliğimiz açıklama yapacaklar. Babayla görüştüm telefonda. Faili yakalayacağımızı söyledim. Failin yakalandığı bilgisi bende var. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. ve beraberindeki 3 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Elde edilen görüntülerin ardından şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüpheli yakalandı. Olayla ilgili şüpheliyle birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

MAĞDUR ÇOCUK TEŞHİS ETTİ

Şüpheliyi mağdur çocuk ve olaya şahit olan diğer bir çocuk da teşhis etti. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ilerleyen saatlerde adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.