Küçükçekmece'de 5 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Sapığın Kimliği Belli Oldu!
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık yakalandı. Sapığın,18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V olduğu belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli İstanbul Emniyeti'nin kapsamlı operasyonu sonucunda yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. ve beraberindeki 3 şüphelinin sorguları sürüyor.
NE OLDU?
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk bir süre yoğun bakımda kaldı.
İstanbul polisi de Türkiye'nin yüreğini dağlayan iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul polisi de iğrenç olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri cinsel istismar olayını gerçekleştirdiği iddia edilen bir şahsı dün akşam evinde gözaltına aldı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu. Soylu, 'Küçükçekmece'yle ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili hem Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyeti fail konusunda çalışmayı yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içinde açıklamayı yapacaklardır. Fail gözaltına alındı. İstanbul Valiliğimiz açıklama yapacaklar. Babayla görüştüm telefonda. Faili yakalayacağımızı söyledim. Failin yakalandığı bilgisi bende var. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." dedi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. ve beraberindeki 3 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Elde edilen görüntülerin ardından şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüpheli yakalandı. Olayla ilgili şüpheliyle birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.
MAĞDUR ÇOCUK TEŞHİS ETTİ
Şüpheliyi mağdur çocuk ve olaya şahit olan diğer bir çocuk da teşhis etti. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ilerleyen saatlerde adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
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Dünyanın işe yaramaz pisliklerini ülkeye doldurmakla dünya lideri olunmaz. Dünya lideri değil kendi ülkesine liderlik yapacak birine ihtiyaç var.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ülkeyi ne hale getirdiler. . Yazıklar olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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MÜLTECİ İSTEİMORUUUZZZZZ!!!!!!!!!!Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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bun cezasini devlet veremez tek cezasin verecek kisiler icerdeki yatan kardeslerimizdirCevap Yaz 10 Yayından KaldırBİR ZAMANLAR KOZAN: Bu tip suclulari kogusa koymuyorlar ne yazikkiYayından Kaldır