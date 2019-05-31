5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapık için istenen ceza belli oldu
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu zanlı için istenen ceza belli oldu. Tutuklu yargılanan zanlı için 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V. hakkında 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.
18 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Savcılık, Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili iddianame hazırladı. Tutuklanan Pakistan uyruklu M.V için 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
İddianame, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan mahkemeye gönderildi. Ağır ceza mahkemesinin kabul etmesi halinde Pakistan uyruklu saldırgan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Pakistan uyruklu M.V'nin evinin önünde oynayan kız çocuğunu bir apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunduğu bildirilmişti. Kanlar içinde kapının önünde bulunan çocuk uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Zanlının polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilmişti.
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Düşünce suçuna ömür boyu tecavuze 18 yıl komedi bir ülkedeyizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nerdeeee devvlettt aziz mübarek gecede nerde yürekli hakimlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O serefsiz disarida nefes almasinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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18 yıl verirsen infaz yasası diye bir şey var bu namussuz 10 yıl sonra aramizdaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne pakistanlisi suriyeli bunlar , Hepsi pakistanlıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır