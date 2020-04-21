Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele - Haberler
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele

Küresel kriz haline gelen ve ülkemizde de her gün ölümlere neden olan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi de alarma geçti.

21.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:27
Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele

Küresel kriz haline gelen ve ülkemizde de her gün ölümlere neden olan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi de alarma geçti. İlçedeki kamusal alanlar, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, cadde ve sokaklar, parklar, otobüs ve taksi duraklarında gerekli dezenfeksiyon çalışmaları gece gündüz sürüyor. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşları da mağdur etmeyen Küçükçekmece Belediyesi, 13-19 Nisan tarihleri arasında 4 bin 432 aileye gıda yardımında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) vakalarının artışını önlemek ve kentte eşitliği sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlara daha etkin hizmet vermek amacıyla gün boyunca mesaisini sürdürüyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Tüm ekip olarak, Başkan Yardımcılarım, Müdürlerim, Şeflerim ve belediye çalışanları ile Küçükçekmecelilerin emrinde, hizmetindeyiz." dedi. Bu süreçte Covid-19 ile etkin bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Çebi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili Küçükçekmeceliler, zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyanın başına bela olan bir virüsle ülkece, topyekün savaşıyoruz. Herkes bilir ki ulus olarak çok daha büyük zorlukları yaşadık ve elbirliğiyle üstesinden geldik. Yine geleceğiz. Elimizde, eteğimizde, soframızda, yüreğimizde ne varsa onları paylaşacak, onları çoğaltacağız. Bugün en ufak ayrım gözetmeden el ele, gönül gönüle verme zamanıdır. Bugün emekle, duayla, inançla, bilimle birbirimize kenetlenme zamanıdır. Tüm Küçükçekmeceli hemşehrilerim müsterih olun; haftanın 7 günü, günün 24 saati burada, aranızda, yanınızdayım. Tüm başkan yardımcılarım, tüm müdürlerim yani Küçükçekmece Belediyesinin tüm personeli sizin emrinizde, sizin hizmetinizdedir. Hiç çekinmeden, kaygılanmadan, en ufak bir telaşa düşmeden, neye ihtiyacınız varsa bizi arayın. Biz buradayız, emirlerinize hazırız ve unutulmasın, birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Son bir haftada 22 bin 451 çağrıya yanıt verildi

İlçe sakinlerine daha etkin hizmet vermek amacıyla gün boyunca mesaisini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, son bir haftada 22 bin 451 çağrıya yanıt vererek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Gıda yardımının yanı sıra, belediye bünyesinde hizmet veren İyilik Merkezi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine 8 bin 222 porsiyon sıcak yemek hizmeti verildi. İlçedeki 589 sokak köpüklü sularla yıkanırken 203 eczanenin de iç ve dış dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. 4 bin 432 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, 83 kamu binası dezenfekte edildi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Küçükçekmece Belediyesi sokak hayvanları için son bir haftada 360 kilogram mamanın da dağıtımını gerçekleştirdi. Belediye, korona virüse (Covid-19) karşı gerçekleştirdiği önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne 444 4 360 numaralı telefondan ulaşabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Serdar Ortaç Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Küçükçekmece Belediyesinden korona virüsle örnek mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:50:48. #1.15#
title