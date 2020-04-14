Küçükçekmece Belediyesinden korona virüs mesaisi Küçükçekmece Belediyesi, küresel kriz haline gelen korona virüs vakalarının artışını önlemek ve kentte eşitliği sağlamak hedefinden hareketle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi, küresel kriz haline gelen korona virüs vakalarının artışını önlemek ve kentte eşitliği sağlamak hedefinden hareketle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçükçekmecelilere daha etkin hizmet vermek amacıyla gün boyunca mesaisini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, 1-12 Nisan tarihleri arasında 18 bin 896 çağrı karşılayarak, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi. Gelen talepler üzerine, korona virüs günlerinde evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ihtiyacı ilgili ekipler tarafından karşılanarak, 2 bin 173 ihtiyaç sahibi aileye de gıda kolisi yardımı yapıldı. Belediye bünyesinde hizmet veren İyilik Merkezi Aşevi'nden 12 günde 3 bin 884 aile ve 6 bin 522 kişiye 13 bin 44 porsiyon sıcak yemek hizmeti verilerek, mağduriyetleri giderildi. Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, bölgedeki hastanelerde görev yapan personellere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Sokaktaki dostlar için de ekipler görev başında

Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanında küresel salgın ilan edilen korona virüsüne karşı ilaçlama, yıkama ve dezenfeksiyon işlemini ilçe genelinde sürdürüyor. Bin 360 cadde ve tüm sokaklarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ederken toplam 412 kilometre yol köpüklü su ile yıkandı. Bütün bu çalışmalar yapılırken sokaktaki sessiz dostlar için de ekipler görev başında. Belirlenen beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakan ekipler, Nisan ayının başından bu yana 1 ton kedi ve köpek mamasının dağıtımını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA