Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi
Ağrı'da, bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi. UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan, "Anne dua ediyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye." dedi.
Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında 12 tanığın ifadelerini değiştirdiğini belirterek, "Anne dua ediyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye." dedi.
"ANNE ÇOK ÇARESİZ BİR DURUMDA"Davaya ilişkin olarak annenin konuşamadığını ifade eden Özkan, "Anne konuşamıyor. Yani anne çok çaresiz bir durumda, biz annenin gözyaşlarını görüyoruz. Şuanda Allah'tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye. Bu ülkenin adaleti, hakimleri, yargıçları var. Bizde UCİM olarak buradayız. Ağrı Barosu'nun müdahilliği kabul edildi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul edildi. Sanık avukatları bizlerin müdahilliğinin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz sözleşmelere, protokollere imza atmış bir ülkeyiz. Bugün bu çocuğun yararı için buradayız. Bugün Leyla aramızda yok ama bu çok emsal bir durum. Türkiye'deki birçok çocuğun sesi. Hepsi sustular, hiçbiri konuşmadılar. Biz diyoruz ya 'Konuşmayan dilsiz şeytandır', herkes konuşsun. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz" diye konuştu.
"NASIL KONUŞAYIM 6 ÇOCUĞUM VAR"
Sözlerine devam eden Özkan, "Konuşamıyor, çünkü şöyle bir kelime söyledi, '6 çocuğum var, konuşamıyorum.' Hakimin söylediği ise 'Hiç yerde çocuğun gitti lütfen konuş' dedi, anne ise 'Nasıl konuşayım, 6 çocuğum var' dedi. Anaların ahı çıkar. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz, bu davanın her celsesinde burada olacağız" ifadelerini kullandı.
"SANATÇILARI AĞRI'YA DAVET EDİYORUM"
Herkesin davaya katılması için çağrıda bulunan Özkan, "Türk halkına sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara sesleniyorum, ülkenin batısından doğusuna herkese sesleniyorum lütfen herkes klavyenin başından kalksın, davaya gelsinler. Ben sanatçıları da davet ediyorum" dedi.