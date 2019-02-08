Küçük Kadınlar Dizisinin Oyuncusu Fulya Zenginer, Evlilik Teklifini Dans Ederek Kabul Etti

Fulya Zenginer, bir buçuk yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kuntay Tarık Evren'in Milano'daki evlilik teklifini kabul etti.

TEKLİF SONRASI SOKAKTA DANS ETTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fulya Zenginer, 1.5 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren'in Milano'da bir cadde üzerinde yaptığı evlilik teklifine ''Evet'' yanıtını vererek sokakta dans etti. Evlilik teklifi sonrası etraftaki kalabalık çifti alkış tufanına tuttu.

'Küçük Kadınlar' ve 'Sağ Salim' projeleriyle tanınan Zenginer ve sevgilisi Evren'in, nikahı haziran ayında düşündükleri öğrenildi. Çiftin aile arasında sade bir törenle dünya evine girecekleri de bilgiler arasında.