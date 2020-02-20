: Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık

20.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, ailesiyle birlikte CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar İstanbul'daki bütün özel okullardan ve kolejlerden teklif aldıklarını belirterek "Milli Eğitim Bakanımızın özel kalem müdürüyle bu durumu paylaştım. O okullardan birinin teklifini de kabul edebiliriz. Ancak önceliğimiz devletimizden yanadır. Ben çok kitap okuyan biri değilim. Babası ve rahmetli dedesinden almış bu huyunu. Genetik olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR CEVHER"

Baba Altan Kayalar ise "Atakan bence çok değerli bir cevher. Onunla felsefi olarak daha çok ben muhabbet ediyordum. Çok geniş spektrumu olan bir çocuk" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR

Sunucunun gelecekte ne olmak istediğini sorduğu minik Atakan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Gideceğim okulda da dezenfekte kurallarının üst seviyede olması gerekiyor. Koronavirüsten kendimizi korumamız lazım" şeklinde konuştu.

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