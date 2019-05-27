Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
Van'da Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.
Van'ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in cenazesini gören annesi ve babası hastane bahçesinde baygınlık geçirdi.
İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'i arama çalışmaları bugün sonuçlandı.
BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU
Van'dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin'in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambülansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi. Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin'in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
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Çocuk dogdugunda erkekse 2 adet kızsa bir adet AKİKA kurbanı kesilip fakirlere dagıtılırsa o çocuk ömür boyu kazalardan muhafaza olunur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah rızası için biraz dikkat çocuklarımıza dikkat edelim. Bu anaya babaya allah sabırlar versin inşallah isyan etmezler çünkü herşey rabbimden gelirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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