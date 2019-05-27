Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi

Van'ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan Evin Çiçek'in cenazesini gören annesi ve babası hastane bahçesinde baygınlık geçirdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'i arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

Küçük Evin'in baygınlık geçiren annesi

BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU

Van'dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin'in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambülansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi. Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin'in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA