Kubilay Aka ile Tuğçe Açıkgöz Aşk mı Yaşıyor? Kafa Karıştıran Paylaşım

Oğlum dizisinde 'Bulut' karakterini canlandıran Kubilay Aka, Çağrı Telkıvıran ile ayrılan Aslı Bekiroğlu ile objektiflere yansımıştı. Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile arkadaş olduğunu belirterek aralarında bir ilişkinin olmadığını açıklamıştı.

BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde Kubilay Aka'nın ismi 'Oğlum' dizisindeki partneri Tuğçe Açıkgöz ile konuşulmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf, aşk iddialarını gündeme getirdi. 'Kadıköy kızı' notuyla paylaştığı fotoğrafta Aka'nın Açıkgöz'e bakışları da dikkati çekti.

Bu paylaşıma karşı Tuğçe Açıkgöz de "Gözündeki aşk dolu bakışları görüyorum" dercesine kalpli emoji ile cevap verdi.

İşte Kubilay Aka'nın o paylaşımı:

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