Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü

18.08.2019 09:56

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve örnek çift olarak gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ertesi gününde ise Kubilay Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte olduğu iddia edildi. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hilal Altınbilek, kendisine Miray Daner'i soran muhabire sert çıktı.

HİLAL VE KUBİLAY AŞK MI YAŞIYOR?

Kubilay Aka, uzun süredir birlikte olduğu Miray Daner'le yollarını ayırdığını paylaştığı duygusal bir notla duyurdu. Bunun üzerine Kubilay Aka, Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen bir kadınla samimi bir şekilde görüntüleri ortaya çıktı.

MİRAY'IN ADINI DUYUNCA ÖFKELENDİ

Hilal Altınbilek, önceki gün gittiği alışveriş merkezinde Uçankuş'un muhabiriyle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde görünen Altınbilek, Miray Daner adını duyunca öfkelendi ve dikkat çeken bir tepki verdi.

Kubilay Aka ile hakkında çıkan aşk iddialarına "Konu hakkında o kadar çok yorum yapıldı ki bana bir şey kalmadı" diyen Hilal Altınbilek, muhabirin "Kubilay Bey, Miray Hanım ile beraberken mi başladı ilişkiniz?" sorusuna ise öfkelenerek, "Sen böyle sorular sormaya devam edecek misin? Yok öyle bir şey…" sözleriyle dikkat çeken bir tepki verdi.