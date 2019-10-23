Kuaförüm Sensin'de stüdyoyu terk eden Murat diskalifiye edildi

23.10.2019 21:52

Kuaförüm Sensin yarışmasında yarışmacı Murat diskalifiye edildi. Önceki gün eleştirilere sinirlendiği için stüdyoyu terk eden ve tüm ısrarlara rağmen keyfi kaçtığı için saç yapımına devam etmeyen Murat hakkında jüri kararını verdi. Davranışının mesleki olarak etik olmadığını düşünen jüri üyeleri Murat'ı diskalifiye etti.

MELTEM'E YENİ TAKIM ARKADAŞI İLE YARIŞMAYA DEVAM EDECEK

Murat'ın diskalifiye edilmesinden sonra takım arkadaşı Meltem'in yarışmaya devam etmek istemesi üzerine Meltem'e bir şans daha verildi.Meltem, stüdyodan çıkarak yarışmaya başvuran kuaförler ile görüşerek kendine yeni bir takım arkadaşı seçti. Diskalifiye olan Murat'ın yerine Meltem bundan sonra yeni takım arkadaşı Cemal ile yarışmaya devam edecek.