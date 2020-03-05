Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme öncesinde iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki liderin açıklamasına Putin'in gerginliği damga vurdu. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bilge İnsanlar Stratejik Araştırma Merkezi (BİLGESAM) Araştırma Koordinatörü Ali Semin, "Putin biraz gergin duruyor orada. Cumhurbaşkanı daha rahat bir durumda. Putin, büyük ihtimalle Türkiye'nin verdiği haritayı ya da sunduğu planı tam anlamıyla kabul etmek istemiyor gibi geliyor bana. Bölgede farklı gelişmeler var. Bu da Putin'i bir hayli zorlayacak" şeklinde konuştu.

"BÖLGEDEKİ DURUM TÜRKİYE'NİN LEHİNE DEĞİŞTİ"

Türkiye'nin esas amacının bölgede kalıcı barışı sağlamak olması gerektiğine dikkat çeken Semin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin temel amacı bölgede ateşkesin ilan edilmesi. Eğer bölgede mevcut durumla ilgili ateşkes ilan edilirse Türkiye'nin lehine değil, aleyhine olacaktır. Bundan önceki tecrübelerimiz var o bölgede. İdlib'de daha önce 13 kez ateşkes ilan edildi. Ancak bu ateşkes Rusya ve rejim tarafından ihlal edildi. Harekattan sonra bölgedeki durum Türkiye'nin lehine değişmiştir."

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