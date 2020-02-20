: Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:22

10 yaşındaki Atakan'ın nihilizm, özgürlük, demokrasi gibi kavramlarla ilgili konuştuğu video sonrası "Atakan Kayalar kristal çocuk mu" sorusu sıkça sorulmaya başaldı. Kısa sürede ülke gündemi haline gelen10 yaşındaki Atakan'ı izleyenler Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir ve Kristal çocukların özellikleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını aradı.

KRİSTAL ÇOCUK YA DA İNDİGO ÇOCUK NEDİR?

İndigo çocuk ya da kristal çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.

Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.

Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.

KRİSTAL ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler.

Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar.

Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar.

Otoriteye karşı çıkarlar.

Çok hareketli ve canlıdırlar.

Sezgileri çok güçlüdür.

Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir.

Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar.

Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır.

Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir.

Güzel sanatlarla ilgilenirler

Kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler

Denge kabiliyetleri çok iyidir.

Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler.

Öz güvenleri çok yüksektir.

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