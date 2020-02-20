Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
Sosyal medyada yapıla paylaşım sonrası kısa sürede Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasına giren 10 yaşındaki Atakan Kayalar, kristal çocuk ve indigo çocuk konularının gündem olmasına neden oldu. "Atakan Kayalar kristal çocuk mu" sorusu sorulurken kristal çocuk ve indigo çocuk nedir, Kristal çocukların özellikleri nelerdir, merak edildi.
10 yaşındaki Atakan'ın nihilizm, özgürlük, demokrasi gibi kavramlarla ilgili konuştuğu video sonrası "Atakan Kayalar kristal çocuk mu" sorusu sıkça sorulmaya başaldı. Kısa sürede ülke gündemi haline gelen10 yaşındaki Atakan'ı izleyenler Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir ve Kristal çocukların özellikleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını aradı.
KRİSTAL ÇOCUK YA DA İNDİGO ÇOCUK NEDİR?
İndigo çocuk ya da kristal çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.
Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.
Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.
KRİSTAL ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler.
- Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar.
- Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar.
- Otoriteye karşı çıkarlar.
- Çok hareketli ve canlıdırlar.
- Sezgileri çok güçlüdür.
- Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir.
- Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar.
- Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır.
- Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir.
- Güzel sanatlarla ilgilenirler
- Kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler
- Denge kabiliyetleri çok iyidir.
- Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler.
- Öz güvenleri çok yüksektir.
Haber Videosu: Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
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kendiliğinden, 30 aylık ken okumayı öğrenmiş ve ilkokul 2. sınıfta Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda yabancı dil kursuna devam etmiş bir öğrenci velisiyim. 5 ay 250 kitap çok abartı. Ancak 10-12 sayfalık ''Cin Ali'' serileri mümkün. Çocuğa zarar verilirken gündem yaratmak ve toplum mühendisliği hedeflemek. . Bilerek ve isteyerek olmasa bile başkalarına zarar vermek hukuki yaptırım gerektirir. Burada çıkar söz konusu olduğu için suç olan bir fiil vardır. Çocuğu rahat bırakın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Annem babalar; çocuklarınız ile ilgili sınıflandırma, tanı koyma gibi bir çaba içine girmeyin. Her şeyden önce onların çocuk olduğunu unutmayın. Üstün yetenekli çocuklar akranlarından her konu da ileride olsalar dahi onlar çocuk ve düşünmeleri gereken şey oyun, sadece oynadıkları oyunları daha nitelikli hale getirin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır