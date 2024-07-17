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NFT Nasıl Çalışır? NFT'lerin Benzersizliği Nasıl Sağlanır?

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Non-Fungible Token'lar (NFT'ler), benzersizliği ve sahipliği temsil eden dijital dünyanın yeni teknolojik yeniliği. NFT'ler, Blockchain teknolojisi üzerinde çalışır ve her işlem, ağdaki tüm bilgisayarlar tarafından doğrulanır ve kaydedilir. Akıllı sözleşmeler, NFT'lerin çalışma mantığının merkezinde yer alır ve önceden programlanmış kurallara göre otomatik olarak işlem yaparlar. NFT'lerin içindeki verilerin özellikleri, metaveri olarak adlandırılır ve genellikle JSON formatında saklanır.

Non-Fungible Token'lar yani NFT'ler, dijital dünyada benzersizliği ve sahipliği temsil eden teknolojik bir yeniliktir. Bu yazıda, NFT'lerin nasıl çalıştığını ve benzersizliklerinin nasıl sağlandığını inceleyeceğiz.

Blockchain Üzerindeki İşleyiş Detayları

NFT'ler, temel olarak Blockchain teknolojisi üzerinde çalışır. Blockchain, dağıtık bir veri tabanıdır ve her işlem, ağdaki tüm bilgisayarlar tarafından doğrulanır ve kaydedilir. NFT'ler için en yaygın kullanılan blok zincir ağı Ethereum'dur. Bununla birlikte Binance Smart Chain, Solana gibi alternatif Blockchainler de NFT'leri destekler.

İşte NFT'nin blok zincirler üzerindeki yolculuğu:

• Oluşturma (Minting): Bir NFT oluşturulduğunda, benzersiz bir token ID'si ile Blockchain'e kaydedilir.

• Satın Alma: Bir kullanıcı NFT'yi satın aldığında, bu işlem blok zincire kaydedilir.

• Transfer: NFT el değiştirdiğinde, yeni sahibin adresi Blockchain'de güncellenir.

• Doğrulama: Herkes, blok zinciri inceleyerek bir NFT'nin gerçekliğini ve sahiplik geçmişini doğrulayabilir.

Bu sistem, NFT'lerin sahipliğini ve benzersizliğini garanti eder, çünkü her işlem kalıcı ve değiştirilemez şekilde kaydedilir.

Akıllı Sözleşmelerin NFT Yönetimindeki Rolü

Akıllı sözleşmeler, NFT'lerin çalışma mantığının merkezinde yer alır. Bunlar, Blockchain üzerinde çalışan, önceden programlanmış kurallara göre otomatik olarak işlem yapan kod parçalarıdır.

NFT'ler için akıllı sözleşmelerin rolü şunları içerir:

• Oluşturma: Akıllı sözleşme, yeni bir NFT oluşturulduğunda bunun benzersiz olduğunu garanti eder.

• Sahiplik: NFT'nin mevcut sahibini takip eder ve sahiplik değişikliklerini yönetir.

• İşlemler: NFT'nin satışı veya transferi gibi işlemleri yönetir.

• Telif Hakkı (Royalty Fee): Bazı NFT'ler için, her satışta orijinal yaratıcıya otomatik olarak telif hakkı ödemesi yapılmasını sağlar.

Ethereum'da, ERC-721 ve ERC-1155 standartları, NFT'ler için en yaygın kullanılan akıllı sözleşme türleridir. Bu standartlar, farklı uygulamalar ve pazaryerleri arasında NFT'lerin uyumlu çalışmasını sağlar.

Metaveri: NFT'lerin İçindeki Verilerin Özellikleri

Metadata, Metaveri ya da üst veri, bir NFT'nin "ruhu" olarak düşünülebilir. Bu, NFT'nin neyi temsil ettiğini, özelliklerini ve diğer önemli bilgileri içeren verilerdir. Metaveri genellikle JSON formatında saklanır ve şunları içerebilir:

• Ad: NFT'nin adı veya başlığı.

• Açıklama: NFT'nin ne olduğunu veya neyi temsil ettiğini anlatan metin.

• Görsel: NFT'nin görsel temsilinin bağlantısı (örneğin bir resim veya video dosyasının URL'si).

• Özellikler: NFT'nin benzersiz özellikleri veya nitelikleri.

• Oluşturma Tarihi: NFT'nin ne zaman yaratıldığı.

• Yaratıcı Bilgileri: NFT'yi oluşturan sanatçı veya kuruluşun bilgileri.

Metadata, genellikle blok zincir üzerinde değil, dağıtık dosya sistemlerinde (örneğin IPFS) saklanır ve NFT'nin Blockchain'deki kaydı, bu metaverinin konumuna bir bağlantı içerir. Bu, blok zincirin veri depolama maliyetlerini azaltırken NFT'nin içeriğinin değiştirilemezliğini korur.

NFT'lerin çalışma prensibi, Blockchain teknolojisi, akıllı sözleşmeler ve metaverinin karmaşık bir birleşimidir. Bu teknolojik altyapı, dijital varlıkların benzersizliğini, sahipliğini ve değerini güvence altına alır. Bu teknolojik altyapı; sanat, oyun, koleksiyonculuk ve daha birçok alanda yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor ve dijital mülkiyet kavramını yeniden tanımlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

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