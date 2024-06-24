Blockchain Neden Önemlidir?

Blockchain teknolojisi, günümüzde dijital teknolojiyle ilgili büyük sorunlarını çözüyor. Blockchain teknolojisi hem açık hem de güvenli olmasıyla dikkat çekmektedir. Herkes neler olup bittiğini görebilirken sistemde zincire bir blok eklendiğinde ise kimse değişiklik yapamaz. Güven konusunun ötesinde Blockchain; artan hız, verimlilik ve otomasyondan kaynaklanan maliyet tasarrufları da dahil olmak üzere daha fazla ticari fayda sağlar. Evrak işlerini ve hataları büyük ölçüde azaltan Blockchain teknolojisi, genel giderleri ve işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürür ve işlemleri doğrulamak adına üçüncü taraflara ya da aracılara olan ihtiyacı azaltır ya da ortadan kaldırır.