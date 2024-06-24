Blockchain'i Kim Buldu?

Blockchain teknolojisinin temelleri 1982 yılına dayanıyor. Blockchain fikri ilk olarak 1982 yılında kriptograf David Chaum'un "Karşılıklı Şüpheli Gruplar Tarafından Kurulan, Sürdürülen ve Güvenilen Bilgisayar Sistemleri" isimli tezinde ortaya çıkar. Bu tezde bahsedilen ağ kripto para birimlerine tam olarak uygulanamıyor olsa da günümüzde sahip olunan teknolojiyle Chaum'un 1982 yılında bahsettiği şey arasında açık bir bağlantı bulunur.

1991 yılında kriptograf Stuart Haber ve fizikçi W. Scott Stornetta, kriptografik olarak güvence altına alınacak zincir ve bloklardan oluşan bir teknoloji kullanarak dijital bilgileri zaman damgasıyla damgalama fikrini dünyaya tanıttı. Sunumlarından kısa bir süre sonra, ikili teknik olarak ilk blok zinciri olacak şey üzerinde çalışmaya başladı. 1992 yılında Haber ve Stornetta sistemlerini, blok zincirindeki tek bir blokta daha da fazla bilgi depolamalarına olanak tanıyacak Merkle ağaçlarını içerecek şekilde geliştirdiler.

2000 yılında Stefan Konst "Kriptografik Olarak Birleştirilmiş Girişlere Dayalı Güvenli Günlük Dosyaları" başlıklı bir makale yayımladı ve özgünlüğü kanıtlamak için zincirdeki girişlere erişme fikrini açıkladı. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde ise Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Perr-to-Peer Electronic Cash System" (Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi) isimli makaleyi (whitepaper) yayımladı. Nakamoto, merkezi bir muhasebeciye ihtiyaç duymadan işlemleri kanıtlamak için kriptografi ve hesaplama gücünü kullanma önerisinde bulundu.