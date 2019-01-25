Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, Gizli Açtığı Instagram Hesabını Kapattı
Kraliyetin asi gelini Meghan Markle, gizli açtığı Instagram hesabını gelen olumsuz yorumlar sebebiyle sessiz sedasız kapattı.
Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen eski oyuncu Meghan Markle, nişanlanmadan önce Instagram hesabını kapatmıştı. The Sun'ın haberine göre; evlendikten sonra hesaplarını kapatan Markle'ın, gizlice yeniden hesabını açtığı ortaya çıktı. Ancak Prens Harry'nin eşi, zamanla Instagram'a kendini fazla kaptırdı ve gelen bütün olumsuz yorumları okudu.
KORUMASIZ DIŞARI ÇIKAMIYOR
Haberde; Basında yer alan habere göre, Meghan negatif yorumlardan ötürü duygusal olarak yıpranmış. Sosyal medya trolleri tarafından yazılan art niyetli ve aşağılayıcı içerikleri görmeye artık katlanamıyormuş. Düşesin, hakkında yapılan yorum ve başlıklara artık dayanamadığı, hesabını kapamasının ardından da çok yalnız ve izole hissettiği söyleniyor. Ayrıca kraliyet gelininin gelen yorumlardan dolayı dışarıya korumasız çıkmadığı gelen bilgiler arasında.
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ya sen düşes olmuşsun oyunculuktan level atlamışsın ingilterede prensle evlenmişsin hem de senden genç hem de sana göre daha yakışıklı hem de sana aşık ne işin var instagramdı saçma sapan diretmeler. ne diyorlarsa yap valla hiç sesini çıkarmaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu ingilizler bir EŞŞEKCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırZZZ: sen onlardan daha beter eşşoglu eşşek2 1 Yayından Kaldır
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3-4 yaşındaki çocuğun bile elinde cep telefonu ..Ne kadar zararlı bir bilse..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sosyal medyanın zararları henüz anlaşılamıyor..Cevap Yaz Yayından Kaldır