Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, Gizli Açtığı Instagram Hesabını Kapattı

Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, Gizli Açtığı Instagram Hesabını Kapattı

Kraliyetin asi gelini Meghan Markle, gizli açtığı Instagram hesabını gelen olumsuz yorumlar sebebiyle sessiz sedasız kapattı.

Geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen eski oyuncu Meghan Markle, nişanlanmadan önce Instagram hesabını kapatmıştı. The Sun'ın haberine göre; evlendikten sonra hesaplarını kapatan Markle'ın, gizlice yeniden hesabını açtığı ortaya çıktı. Ancak Prens Harry'nin eşi, zamanla Instagram'a kendini fazla kaptırdı ve gelen bütün olumsuz yorumları okudu.

KORUMASIZ DIŞARI ÇIKAMIYOR

Haberde; Basında yer alan habere göre, Meghan negatif yorumlardan ötürü duygusal olarak yıpranmış. Sosyal medya trolleri tarafından yazılan art niyetli ve aşağılayıcı içerikleri görmeye artık katlanamıyormuş. Düşesin, hakkında yapılan yorum ve başlıklara artık dayanamadığı, hesabını kapamasının ardından da çok yalnız ve izole hissettiği söyleniyor. Ayrıca kraliyet gelininin gelen yorumlardan dolayı dışarıya korumasız çıkmadığı gelen bilgiler arasında.

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YORUMLAR (12)

  • NZN:
    ya sen düşes olmuşsun oyunculuktan level atlamışsın ingilterede prensle evlenmişsin hem de senden genç hem de sana göre daha yakışıklı hem de sana aşık ne işin var instagramdı saçma sapan diretmeler. ne diyorlarsa yap valla hiç sesini çıkarma
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