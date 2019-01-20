Kraliyet Gelini Meghan Markle, Gizli Instagram Hesabı Açtı

İddiaya göre Meghan, arkadaşlarını takip etmek için gizli bir hesap açtı. Kendisini farkeden troller kendisini tehdit edince, hesabını kapattı ve canlı güvenliği nedeni ile korumasız dışarı çıkmamaya başladı.

TEHDİT ALDI

Aldığı tehdit ve hakaretlerden sonra büyük üzüntü yaşayan ve ruh sağlığının bozulmasından endişelenen Meghan, hesabını kapatmak zorunda kaldı.

KENDİSİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

Kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medyadan uzak durmaları nedeni ile Meghan'ın, sesini duyuramamaktan ve eltisi Kate ile yaşadığı problemlerden dolayı kraliyet ailesi içinde kendisini dışlanmış hissettiğini söyledi.