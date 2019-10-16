Kraliyet gelini Kate Middleton, Pakistan'da şıklığı ile kendine hayran bıraktı

16.10.2019 10:14

Son dönemde dünya gündeminin yakından takip ettiği İngilter Kraliyet gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle'ın şıklık savaşında kazanan Kate Middleton oldu.

ZERAFETİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti.

Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı gün üzerinde gözde modacılarından Catherine Walker'ın imzasını taşıyan bir kıyafet vardı.

YEREL ÇİZGİLERİN OLDUĞU KIYAFETLERİ SEÇTİ

Walker'ın Düşes için özel olarak tasarladığı kıyafet, Pakistan'ın yerel çizgilerini taşıyor. Kıyafet, altına giyilen pantolon benzeri bir parçayla tamamlanıyor. Resmi temaslarda bulunacağı zaman kıyafetini değiştiren Middleton bu kez de uzun yeşil bir ceketle beyaz bir pantolon kombinledi. Kraliyet gelini bu davranışıyla Pakistan halkının da sempatisini topladı.

DİANA'NIN İZİNDEN GİDİYOR

Ayrıca Düşes, tercih ettiği açık mavi elbisesiyle hayatını kaybeden Prenses Diana'nın izinden gitmesi dikkat çekti.