Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi

Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi

Eşi Prens William ile Pakistan'a giden Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

18.10.2019 11:37
Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı günden itibaren basının yakın markajına girdi. Kraliyet gelini cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP KUR'AN DİNLEDİ

Pakistan gezisine devam eden İngiltere Prensi William ve eşi Düşes Kate Middleton, Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti ve Kur'an dinledi. Düşes'in giydiği yeşil başörtüsü ile geleneksel şalvar kamiz kıyafeti dikkat çekti.

KAYINVALİDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Pakistan'ın yerel çizgilerini taşıyan kıyafetleriyle hayran bırakan Düşes'in son tercihini, 1991 yılındaki ziyaretinde Prenses Diana da giymişti.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN İLTİFAT ALDI

Kate Middleton'un Kur'an dinlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Türk takipçilerinden Kraliyet gelin için "İnşallah Müslüman olur" temennileri geldi.

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YORUMLAR (13)

  • BİR VATANDAŞ:
    CAMİYE Mİ GİRMİŞLER. GUSUL ALMIŞ MI? ABDEST ALMIŞ MI? GÖSTERİŞ İÇİN YAPILAN. HERKESDE ATLAMIŞ HEMEN.
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  • AHİRZAMAN:
    Müslümanların içine sindirmeye çalışıyorlar bunları. Eyy müslümanlar bunların yeni doğan çocuğunu mesih ilan edecekler onun için uğraşları. Çocuk az serplince mısıra götürecekler piramitleri yıkacaklar bir düzenekle. Sonra da işte beklenilen mesih deyip dünyaya servis edecekler inanmayın bu insanlara.
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  • ENESSON:
    İyi de bunlar cenabet gezmiyorlar mı? Cünüp halde camiye nasıl giriyorlar? Kraliyet değil de imparatorluk gelini ya da tahta oturanı olsun ne farkeder?!
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  • CHN:
    avrupa insanı sabah akşam duş alır, sen otobüste asansörde ter kokusundan kus haftada bir duş alan kabile toplumunla varoş. . .
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  • OOZN:
    Arkadaş amma arap hayransınız ya. . gördük arkamızdan yaptıkları müslümanlığıda gördük
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  • SELDA:
    Yabancının gelini yurt dışında Kur''an dinler bizim ülkenin önde gelen gelinleri yurt dışında soyunur yada parti verir. Takdir edilesi bir saygı davranışı.
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