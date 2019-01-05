Kozmik Bilinçaltı Sayesinde Cinayet Vakaları Çözülebilir

Çözülmeyi Bekleyen Vakalara Son Verebilir

Kozmik bilinçaltı eğitimleri sayesinde çözüme kavuşmayı bekleyen adli olayların önüne geçilebileceğini ifade eden Murat Başaran, sözlerine şöyle devam etti, "Vermiş olduğum bu eğitimler hayatın her alanında kullanılabilir. Kozmik Bilinçaltı Ve Mucize Ötesi Eğitimleri sayesinde adli vakaların rahatlıkla çözüldüğüne şahit olacaksınız. Suçlunun geçmişini ortaya çıkartma yolunu izliyoruz ve yaydığı kötü enerji sayesinde çözümlenmeyen olayı rahatlıkla çözüyoruz. Sadece cinayet vakaları değil diğer adli olaylarda da bu yöntemin kullanılması vakaların hızla çözülmesine yardımcı olacaktır"

Bilinçaltı Dilinizi Çözeceksiniz

Kozmik Bilinçaltı Dili Ve Mucize Ötesi Eğitimi sonrasında karmaşık ve çözülemeyecek gibi görünen sorunların ortadan kalkacağını dile getiren Murat Başaran, "Kozmik bilinçaltı eğitimleri sayesinde binlerce insan süregelen problemlerini çözmeyi başardı. Bu sebeple mutlaka bu gizemin öğrenilmesi gerekiyor. Çözüm bekleyen sorunlarınıza başka türlü çare bulamazsınız. Problemlerinizi ancak kendiniz ile iletişime geçerek çözersiniz. Bunu da bilinçaltı dilini öğrenerek yapabilirsiniz. Eğitimin sonunda hayatınız eskisi gibi olmayacak. Bu dili öğrenerek hayatınıza artı değer katacaksınız. Sadece siz değil sevdikleriniz de bu dilden etkilenecek ve yaşamınızı huzur içerisinde sürdüreceksiniz" dedi.

Hücreler Arası İletişim ile Sağlık Sorunlarınız Bitecek

İletişimin, Anka Frekansı ile daha sağlıklı şekilde yapılacağının altını çizen Murat Başaran, katılımcılara hücreler arası iletişim yolunu öğrenip sağlık sorunlarına son vereceklerini söyledi. Başaran, "Sağlık sorunlarının çözüme kavuşamamasının temel sebebi kendi vücudunuz ile iletişime geçememenizdir. Aldığınız eğitim, doğru yönlendirmeler ve daha iyi bir frekans olan Anka Frekansı sayesinde artık hücreleriniz birbirleriyle iletişime geçerek, çözüme kavuşturamadığınız sorunları kökünden bitirecek. Anka Frekansı size kötü enerjinin etkisi altında bırakan frekanslardan sizi koruyarak onların etkisini tamamen bitirecek" diye konuştu.

Eğitim sonrasında katılımcılara teşekkür eden Murat Başaran, "Bu aldığınız eğitimler sayesinde hayatınızın ikinci dönemi başlıyor. Bu saatten sonra bilinçaltınızın bütün gizemleri açığa çıkacak ve kendinizi yönetmeye başlayacaksınız" diye konuşarak eğitim alanların yeni hayatlarını tebrik etti.

Kaynak: Bültenler