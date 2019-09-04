Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı

Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı

Karaman'da sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen kamyonetin çarptığı koyunların sahibi, "Çocuğum olmadı, onları çocuğum gibi büyüttüm" şeklindeki sözleriyle herkesi duygulandırdı.

04.09.2019 12:20
Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı

Karaman'da, kamyonetin çarptığı küçükbaşların 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen koyunların sahibi Ayşe Mayda, "Çocuğum olmadı, onları çocuğum gibi büyüttüm" diyerek, gözyaşı döktü.

KAMYON, SÜRÜNÜN İÇİNE DALDI

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Bucakışla köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Mayda'nın yolun karşısına geçirmek istediği küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada küçükbaşlardan 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan testte, sürücü Mayda'nın, 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda, büyük üzüntü yaşadı. Mayda, "Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüş" diyerek, gözyaşı döktü.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Yılmaz ise zararını Mayda'ya zararlarını karşılayacağını söyledi. Yusuf Yılmaz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan kesileceği belirtildi.

İşte olay yerinden kareler;

Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (7)

  • SİVASLI İBOCAN:
    Ehliyetini alacaksın, adamın zararını kuruşuna kadar ödeteceksin, ölen her hayvanı insan gibi görüp onların hakkı olan cezayı vereceksin. . EMNİYET ve ADLİYE bu önerimi dikkate alın, dua alırsınız. . . .
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  • GOCA GONYALI:
    Konya da alkol çok fazla tüketilir diyen oğuz. Bu veri İllerin Tekel den çekilen alkol miktarına göre veriliyor. Yani tekelden çekilen her alkol içki yapımında kullanılmıyor. Konya kolonya üretimi konusunda Türkiyenin en fazla makrkasının olduğu bir okadar da markasız berber kolonyası üretimi yapılan bir ildir. Bakkalarında bile içki satışının olmadığı ancak bir çok ilde bakkal büfe market manav da dahi alkol satılması söylediğinizi çok doğrulamıyor. Karaman konusunu bilmiyorum araştır öyle yaz.
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  • BİLAL:
    Allahım hiç kimseye evlat hasretiyle sınamısın evlat istiyene en kısa zamanda muradına erdirsin
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  • KONYALI:
    sende bunlardan birisin galıba bu kadar emin konuştuğuna göre iki lafınızdan biri KONYA artık konyalı naptıysa
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  • OĞUZ:
    İzmir İstanbul halt Etsin Konya ve Karaman’da tüketilen alkol hiç bi yerde tüketilmiyordur Türkiye’de bilenler bilir.
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