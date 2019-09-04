Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı

04.09.2019 12:20

Karaman'da, kamyonetin çarptığı küçükbaşların 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen koyunların sahibi Ayşe Mayda, "Çocuğum olmadı, onları çocuğum gibi büyüttüm" diyerek, gözyaşı döktü.

KAMYON, SÜRÜNÜN İÇİNE DALDI

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Bucakışla köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Mayda'nın yolun karşısına geçirmek istediği küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada küçükbaşlardan 16'sı, telef olurken, 10'u da yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan testte, sürücü Mayda'nın, 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda, büyük üzüntü yaşadı. Mayda, "Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüş" diyerek, gözyaşı döktü.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Yılmaz ise zararını Mayda'ya zararlarını karşılayacağını söyledi. Yusuf Yılmaz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan kesileceği belirtildi.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA