Koyun otlatma meselesinde baba ve oğlunu öldüren komşu tutuklandı

KONYA'da dağlık alanda koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada komşusu Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hüseyin Kurt (50), tutuklandı.

KONYA'da dağlık alanda koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada komşusu Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hüseyin Kurt (50), tutuklandı. Kurt, gözaltında susma hakkını kullandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda koyun otlatan husumetli Hüseyin Kurt ve Hüseyin Kayabaşı arasında tartışma çıktı. Koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada Hüseyin Kurt, av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve yanındaki oğlu Osman Kayabaşı'na ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Hüseyin Kayabaşı da hastaneye götürülerken yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Hüseyin Kurt ise yaralı olarak yakalanıp gözaltına alındı.SUSMA HAKKINI KULLANDINecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Kurt, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kurt, çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandı. Kurt, 'Çocuğu kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı ise Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ