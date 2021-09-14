Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde açılan sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, midye kabuklarından yaptıkları takı sandıklarını 150 ile 500 lira arasında satıyor.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nce ilçeye bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde eski bir köy evinde açılan sedef kakma kursu yoğun ilgi gördü. Kursa katılan kadınlar, meslek sahibi olmanın yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden temin edilen midye kabuklarıyla işledikleri takı sandıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 150 ile 500 lira arasında satılan sandıklar uzun ömürlü olmaları nedeniyle kadınlar tarafından tercih ediliyor.

Sedef Kakma Kursu öğretmeni Esra Adsan da "Tahtalar ham olarak bize geliyor ve bunları midye kabuklarıyla işleyerek takı sandıklarına dönüştürüyoruz. Bu tahtalar bizim yörede yetişen ceviz ağaçlarından ama gürgen de var. Bu nedenle çok uzun ömürlü oluyorlar. Şu an 12 kursiyerimiz var ama kursumuz yeni başladı. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.