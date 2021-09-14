Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde açılan sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, midye kabuklarından yaptıkları takı sandıklarını 150 ile 500 lira arasında satıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde açılan sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, midye kabuklarından yaptıkları takı sandıklarını 150 ile 500 lira arasında satıyor.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nce ilçeye bağlı kırsal Aşağı Özlüce Mahallesi'nde eski bir köy evinde açılan sedef kakma kursu yoğun ilgi gördü. Kursa katılan kadınlar, meslek sahibi olmanın yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden temin edilen midye kabuklarıyla işledikleri takı sandıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 150 ile 500 lira arasında satılan sandıklar uzun ömürlü olmaları nedeniyle kadınlar tarafından tercih ediliyor.

'GELEMEYENLER İÇİN KÖYDE KURS AÇTIK'

Köyde yaşayıp ilçe merkezine gelemeyen kadınlar için kursu köye taşıdıklarını belirten Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete "'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesi kapsamında Aşağı Özlüce'de bir sedef kakma kursu açtık. Aşağı Özlüce ile kent merkezi arasında yaklaşık 22 kilometrelik bir mesafe var. Bu mesafe nedeniyle kurslarımıza katılamayan kızlarımız için bu kursu açtık. Kursa talep çok fazla. Hem genç kızlarımız hem anne ve ablalarımız, ev işlerini bitirdikten sonra kursa katılım gösteriyor. Bu kursu burada açarak hem ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin kente gelmeden kurs alma ve meslek sahibi edinmelerini hem de zamanlarını burada değerlendirmelerini sağladık" dedi.

Sedef Kakma Kursu öğretmeni Esra Adsan da "Tahtalar ham olarak bize geliyor ve bunları midye kabuklarıyla işleyerek takı sandıklarına dönüştürüyoruz. Bu tahtalar bizim yörede yetişen ceviz ağaçlarından ama gürgen de var. Bu nedenle çok uzun ömürlü oluyorlar. Şu an 12 kursiyerimiz var ama kursumuz yeni başladı. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.


Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Vildan Atasever Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ali Koç Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köyde midye kabuklarıyla sandık yapıp satıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:11:56. #1.17#