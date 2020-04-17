Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, vefat etti.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta aldıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji uzmanlığına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nde başladı.

İLK BÖBREK NAKLİNDE PAY SAHİBİ

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaloğlu'nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümü'nü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü oldu.

Prof. Tellaloğlu, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli roller üstlendi.

Kaynak: AA