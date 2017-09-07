- Kosova Meclisi başkanını seçti



PRİŞTİNE - Kosova'da yapılan erken parlamento seçimlerinin ardından yaklaşık 3 ay sonra Kosova Meclisi başkanını seçti.

Kosova Meclisi Genel Kurulu, bugün 7. kez toplanarak meclis başkanını seçti. Kosova Meclis Başkanlığına, son dönem meclis başkanlığını yapan Kosova Demokratik Partisi Genel Başkanı Kadri Veseli seçildi. 11 Haziran erken parlamento seçimlerinin galibi PDK-AAK-Nisma koalisyonu tarafından meclis başkanlığına önerilen Kadri Veseli, 52'ye karşı 62 evet oyu ile tekrar meclis başkanı görevine seçildi.

Veseli'nin bu göreve seçilmesi, PAN koalisyonuna geçen gün katılan AKR partisinin sayesinde olduğu belirtildi. PAN ile AKR koalisyonu yeterli olan 61 milletvekili sayısına ulaşarak meclis başkanını seçebildi. Oylama, Kosova Meclis Genel Kurulunun birkaç saatlik ertelenmesinin ardından yapıldı. Toplantıda meclis başkan yardımcıları da seçildi. 5 meclis başkan yardımcısı arasında, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekili Müferra Şinik de yer aldı. Şinik, Sırp olmayan azınlıktaki topluluk partilerin oluşturduğu "6+" parlamento grubu adına meclis başkan yardımcılığına önerildi.

Meclis başkan yardımcılarının oylanmasının ardından yeni seçilen Meclis Başkanı Kadri Veseli koltuğuna oturarak, verilen güven dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti. Bu sırada toplantı salonunu muhalefetteki Vetvendosje Hareketi ile LAA koalisyonundaki LDK ve Alternativa partileri milletvekilleri terk etti.

Meclis Başkanı Veseli yaptığı konuşmada, Kosova siyasi öznelerini birlik ve beraberliğe çağırdı.Veseli, Kosova'da hayati sorunların çözümlenmesi ve vatandaşların hayat standardının iyileşmesi için, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri için tüm siyasi partileri işbirliği yapmaya davet etti.