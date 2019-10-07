Kosova'daki erken genel seçim

07.10.2019 12:04

Kosova'da dün düzenlenen erken genel seçimde oyların tamamına yakını sayılırken, ilk sonuçlara göre muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi yüzde 25,79 ile seçimi önde götürüyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 95,88'i sayıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi oyların yüzde 25,79'unu, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 25,05'ini, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21,15'ini, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat Partinin (PSD) oluşturduğu ittifak yüzde 11,63'ünü, Sosyal Demokrat Girişim (NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Adalet Partisinin (PD) oluşturduğu ittifak yüzde 4,92'sini aldı. Sırp Listesi'nin aldığı oy oranı yüzde 6,21, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,80 oy aldı.

Gece geç saatlerde oyların çoğunun sayılması üzerine binlerce Kendin Karar Al Hareketi taraftarı başkent Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nda toplandı.

Burada bir konuşma yapan Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti, LDK'ye hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Kosova'nın 1999 yılındaki kurtuluşu ile 2008'deki bağımsızlığın ardından 2019 yılının, üçüncü coşku ve yeni bir akım olduğunu kaydeden Kurti, seçim sonuçlarını zafer olarak değerlendirerek Kosova'yı güçlendireceklerini söyledi.

KQZ'nin verilerine göre, dünkü seçimde kayıtlı 1 milyon 938 bin 869 seçmenin yüzde 44,18'i oy kullandı.

Erken seçim süreci

Eski Başbakan Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Haradinaj'ın istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: AA