Kosova'da Türk Bakan Enis Kervan, göreve başladı Kosova'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak göreve başladı.

Kosova'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak göreve başladı.

Kosova'da geçtiğimiz günlerde kurulan koalisyon hükümetinde Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, ülkenin tek Türk bakanı olarak göreve başladı. Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak kabinede yerini aldı. Bakan Kervan, için bugün Bölgesel Kalkınma Bakanlığı binasında görev devir teslim töreni düzenlendi. Kervan, düzenlenen tören ile Bakanlık Genel Sekreteri Fatos Qerimi'den bakanlık adına görevi teslim aldı.

Genel Sekreter Qerimi, Bakan Kervan'ı Bölgesel Kalkınma Bakanlığının işleyişi, son dönemde yapılan çalışmalar ve şimdiye kadar elde edilen başarılar hakkında bilgilendirdi. Qerimi, bakanlık ile ilgili tüm belgeleri teslim ederek, Kervan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Kervan, yaptığı açıklamada bölgesel kalkınma alanındaki taahhüt ve başarılarından dolayı Qerimi'yi tebrik etti. Kervan, bakanlığın tüm personeli ile bakanlığın daha da geliştirilmesi ve yasalara uygun olarak hareket etme konusunda kararlı olacağını vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA